Dl Sostegni | partite Iva e professionisti protestano | «Per noi aiuti insufficienti»

(Di sabato 20 marzo 2021) Delusione tra le associazioni di categoria: bocciato il progetto che prevedeva 3 mila euro per il primo trimestre 2021. Arriveranno in media mille euro per tutto il 2020

Sui vaccini:"Regioni in ordine sparso, non va bene" Dagli aiuti alleIva al blocco dei licenziamenti:tutte le misure del decretoAl reddito di cittadinaza 1 miliardo Nutrite anche le ...... la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018 rivolta alleIVA ... Trova spazio nel decretoanche l'accordo sulla riforma della riscossione : a regime, i ...«È la dimostrazione della necessità di riformare al più presto i codici Ateco — afferma emiliana Alessandrucci, presidente del Colap, associazione che rappresenta i lavoratori autonomi — Rimane il ...32 miliardi. A tanto ammontano i fondi stanziati in deficit nel decreto Sostegni per la ripresa del paese. Di questi, circa 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti maggiormente danneggi ...