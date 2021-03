Coronavirus, in Lombardia 78 vittime in 24 ore. Aumentano i ricoveri ordinari (Di sabato 20 marzo 2021) Il bollettino del 20 marzo Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati +4.810 nuovi casi di Coronavirus e 78 decessi. Le nuove diagnosi arrivano a fronte di 56.383 test elaborati (ieri erano stati 64.999). Il numero di persone attualmente positive al virus è pari a 104.451, mentre il numero totale di casi registrati nella regione da inizio pandemia sale a quota 693.917. Il tasso di positività odierno è all’8,53%. Dopo le 80 vittime registrate ieri, oggi i morti Covid sono 78, per un totale di 29.709 vittime sin dall’inizio dell’emergenza. La pressione ospedaliera nelle strutture lombarde è ancora in crescita. Il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomatologia è pari a 6.891, mentre ieri erano complessivamente 6.796. Al contempo, al netto di +54 nuovi ingressi giornalieri, il numero di ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Il bollettino del 20 marzo Nelle ultime 24 ore insono stati registrati +4.810 nuovi casi die 78 decessi. Le nuove diagnosi arrivano a fronte di 56.383 test elaborati (ieri erano stati 64.999). Il numero di persone attualmente positive al virus è pari a 104.451, mentre il numero totale di casi registrati nella regione da inizio pandemia sale a quota 693.917. Il tasso di positività odierno è all’8,53%. Dopo le 80registrate ieri, oggi i morti Covid sono 78, per un totale di 29.709sin dall’inizio dell’emergenza. La pressione ospedaliera nelle strutture lombarde è ancora in crescita. Il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomatologia è pari a 6.891, mentre ieri erano complessivamente 6.796. Al contempo, al netto di +54 nuovi ingressi giornalieri, il numero di ...

