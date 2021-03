Arriva il miliardo: Amazon fa sul serio per i diritti tv (Di sabato 20 marzo 2021) Le voci erano già emerse, ma ieri è Arrivata l’ufficialità: Amazon pagherà oltre un miliardo di dollari per trasmettere il Thursday Night (la gara del giovedì) di NFL, il campionato Usa di football americano, a partire dal 2023 e per i successivi 10 anni. Un investimento record, per il colosso di Jeff Bezos, nel campo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 marzo 2021) Le voci erano già emerse, ma ieri èta l’ufficialità:pagherà oltre undi dollari per trasmettere il Thursday Night (la gara del giovedì) di NFL, il campionato Usa di football americano, a partire dal 2023 e per i successivi 10 anni. Un investimento record, per il colosso di Jeff Bezos, nel campo L'articolo

Advertising

albertomarti : RT @CalcioFinanza: Arriva il miliardo: ora Amazon fa sul serio per i diritti tv - SportSpia : Arriva il miliardo: Amazon fa sul serio per i diritti tv. - YBah96 : RT @CalcioFinanza: Arriva il miliardo: ora Amazon fa sul serio per i diritti tv - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Arriva il miliardo: ora Amazon fa sul serio per i diritti tv - teo_acm : RT @CalcioFinanza: Arriva il miliardo: ora Amazon fa sul serio per i diritti tv -