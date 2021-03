Zerocalcare, “E niente”. Era meglio il lockdown 2020? L’ultimo cartoon (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so bene che dire, per fortuna ho scoperto che non è vero che te ammazzano la famiglia e te levano i diritti civili se a volte stai zitto e non dici la tua“, così scrive sulla sua pagina Facebook Zerocalcare, dove pubblica il suo ultimo cartoon Michele Rech, questo il vero nome del fumettista, durante il lockdown del 2020 era stato ospite fisso della trasmissione televisiva di La7 Propaganda Live in cui ad ogni puntata mostrava un fumetto inedito della serie “Rebibbia Quarantine”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so bene che dire, per fortuna ho scoperto che non è vero che te ammazzano la famiglia e te levano i diritti civili se a volte stai zitto e non dici la tua“, così scrive sulla sua pagina Facebook, dove pubblica il suo ultimoMichele Rech, questo il vero nome del fumettista, durante ildelera stato ospite fisso della trasmissione televisiva di La7 Propaganda Live in cui ad ogni puntata mostrava un fumetto inedito della serie “Rebibbia Quarantine”. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Zerocalcare, “E niente”. Era meglio il lockdown 2020? L’ultimo cartoon - AGazaneo : Come si fa a non amare @zerocalcare In pochi secondi ha condensato tutto, riuscendo a farmi sorridere (e ridere di… - FloraZanichelli : @zerocalcare Niente da aggiungere... ?? 2020>> <<2021 - Giovann36202660 : RT @TinaAnceschi: Ho il PC nuovo, dovrò fare il trasloco da qui e sarò aiutata?? So anche che dopo un po' andrà più o meno così??Se sparisco… - Blackhap90y172 : RT @TinaAnceschi: Ho il PC nuovo, dovrò fare il trasloco da qui e sarò aiutata?? So anche che dopo un po' andrà più o meno così??Se sparisco… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerocalcare niente Arriva Matana, Leo Ortolani: "Provo a far riflettere facendo ridere" leggi anche Zerocalcare presenta "A Babbo morto" a Sky TG24: storia di Natale dark Anche qui, come ... Mi interessa come persona e personaggio, non c'è niente di male nel fatto che le piacciano gli ...

Jorit, il nuovo murale conquista anche il Telegraph In Italia c'è stata poca solidarietà nei suoi confronti, solo da qualche artista come Zerocalcare e ... Questo il commento social di Jorit: 'Quando ti dicono non serve a niente, quando ti dicono e una ...

Zerocalcare, “E niente”. Era meglio il lockdown 2020? L’ultimo cartoon Nuova Società Zerocalcare, “E niente”. Era meglio il lockdown 2020? L’ultimo cartoon “Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so b ...

ZeroCalcare, no a un Rebibbia Quarantine 2021 (ma arriva un nuovo cartoon per Propaganda Live) Non ci sarà un nuovo ciclo di Rebibbia Quarantine: nel suo ultimo cartoon ZeroCalcare ci spiega il perché (in attesa di vederlo a Propaganda) ...

leggi anchepresenta "A Babbo morto" a Sky TG24: storia di Natale dark Anche qui, come ... Mi interessa come persona e personaggio, non c'èdi male nel fatto che le piacciano gli ...In Italia c'è stata poca solidarietà nei suoi confronti, solo da qualche artista comee ... Questo il commento social di Jorit: 'Quando ti dicono non serve a, quando ti dicono e una ...“Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so b ...Non ci sarà un nuovo ciclo di Rebibbia Quarantine: nel suo ultimo cartoon ZeroCalcare ci spiega il perché (in attesa di vederlo a Propaganda) ...