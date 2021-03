WTA San Pietroburgo 2021 | semifinali tutte russe | Vera Zvonareva ci ritorna dopo due anni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si sono da poco conclusi i quarti di finale al torneo WTA 500 di San. La giornata di oggi vedeva un impressionante dato: 7su 8 ai quarti di finale, un quasi monopolio di un singolo Paese che non si vedeva da due decenni abbondanti in un singolo evento. E il trend si è confermato: sarà proprio una russa a vincere domenica. L’unica resistenza estera veniva dalla rumena Jaqueline Cristian, che è riuscita a vincere il primo set nei confronti di Svetlana Kuznetsova al tie-break, salvo poi cedere per 6-7(5) 6-3 6-3. Ad attendere quest’ultima in semifinale ci sarà l’unica testa di serie rimasta, Daria Kasatkina, numero 8 del seeding, cheun brutto primo set si è ripresa e ha rapidamente invertito le sorti dell’incontro con Veronika Kudermetova, rifilandole un perentorio 1-6 6-1 6-2. Dall’altra parte del tabellone, ...

E' durato poco pi di due ore il torneo diPietroburgo per Stefanie Voegele (124). Impegnata contro la ceca Tereza Martincova (107), l'elvetica uscita sconfitta con il punteggio di 6 - 0 4 - 6 6 - 4. Mai in partita nella prima frazione,...di Paolo Gaudenzi PORTOGIORGIO - E vittoria fu. Al primo atto del tabellone principale del circuito'Abierto Zapopan' , in corso di svolgimento a Guadalajara, Messico, la giovane fermana ha liquidato in due set , ...L'unica giocatrice non russa, la rumena Cristian, non guasta la festa delle giocatrici di casa. Zvonareva-Gasparyan e Kasatkina-Kuznetsova le due semifinali ...Wta San Pietroburgo 2021: Kuznetsova e Kasatkina avanti in rimonta, ok anche Gasparyan e Zvonareva nei match valevole per i quarti di finale del torneo ...