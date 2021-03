Whatsapp, Instagram e Facebook riprendono a funzionare dopo il down. Disservizi durati oltre un’ora in diversi Paesi (Di venerdì 19 marzo 2021) dopo oltre un’ora di down globale, Whatsapp, Instagram e Facebook hanno ripreso a funzionare. I servizi del gruppo di Mark Zuckerberg erano andati in crash a metà pomeriggio: all’improvviso milioni di utenti non sono più riusciti ad inviare o ricevere messaggi, così come a pubblicare foto e stories sul proprio profilo. La notizia è subito salita in cima alle tendenze di Twitter e gli hashtag #Whatsappdown e #Instagramdown sono stati condivisi da decine di migliaia di persone. Inizialmente Facebook sembrava funzionare regolarmente, ma poi sono stati segnalati Disservizi sia con il feed di notizie, sia con l’app interna di messaggistica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)diglobale,hanno ripreso a. I servizi del gruppo di Mark Zuckerberg erano andati in crash a metà pomeriggio: all’improvviso milioni di utenti non sono più riusciti ad inviare o ricevere messaggi, così come a pubblicare foto e stories sul proprio profilo. La notizia è subito salita in cima alle tendenze di Twitter e gli hashtag #e #sono stati condivisi da decine di migliaia di persone. Inizialmentesembravaregolarmente, ma poi sono stati segnalatisia con il feed di notizie, sia con l’app interna di messaggistica ...

