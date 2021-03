Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021)19 MARZOORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE, IN DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, METRO C CIRCONE INTERROTTA PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI, NEL CORSO DI SEI FINE SETTIMANA, BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA, A PARTIRE DA QUESTO WEEKEND IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRAL.SPA CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA ...