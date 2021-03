Uomini e Donne, Deianira Marzano contro Davide Donadei: “Che schifo” (Di venerdì 19 marzo 2021) In queste ultime ore, Deianira Marzano, nota influencer, si è scagliata duramente contro Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto su Instagram che non è piaciuto affatto all’esperta di gossip. Vediamo cosa è successo. Deianira contro Davide: “CHE schifo” – Cosa sarà accaduto tra i due? Tutto è partito da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) In queste ultime ore,, nota influencer, si è scagliata duramente. L’ex tronista diha pubblicato uno scatto su Instagram che non è piaciuto affatto all’esperta di gossip. Vediamo cosa è successo.: “CHE” – Cosa sarà accaduto tra i due? Tutto è partito da L'articolo

Advertising

pdnetwork : Ci attende un periodo di grandi sfide per la ripresa dell'Italia. La nostra squadra, 8 donne e 8 uomini appassion… - poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - pdnetwork : Il segretario @EnricoLetta ha nominato la nuova #segreteriaPd, che sarà composta da 8 donne e 8 uomini. #noicisiamoPd - Lorenzo00967133 : Quanti programmi per farci diventare superficiali nella politica, sui social, nelle famiglie, negli affetti e nello… - elenabonfanti : RT @ilpost: Il 10 marzo la deputata britannica Jenny Jones ha proposto un coprifuoco dalle 18 per gli uomini. Molti politici, molti uomini… -