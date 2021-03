Tenta fuga con registratore di cassa, in manette 27enne (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – La segnalazione al NUE, e’ giunta da parte di un cittadino che, per caso, ha notato un uomo mentre stava forzando la serranda di ingresso di un negozio. Immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, si sono diretti sul posto e, in costante contatto radio con la Sala Operativa che nel frattempo forniva continui aggiornamenti sulla descrizione del “ladro”, sono riusciti ad intercettare un uomo corrispondente alla segnalazione mentre Tentava di allontanarsi velocemente dal luogo con il cassetto del registratore di cassa sottobraccio. Fermato dall’ equipaggio, l’uomo, sprovvisto di documenti, dopo aver dichiarato le proprie generalita’ e’ stato fatto salire sull’autovettura di servizio e portato negli uffici di Polizia per gli ulteriori accertamenti. Identificato come un romano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – La segnalazione al NUE, e’ giunta da parte di un cittadino che, per caso, ha notato un uomo mentre stava forzando la serranda di ingresso di un negozio. Immediatamente gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, si sono diretti sul posto e, in costante contatto radio con la Sala Operativa che nel frattempo forniva continui aggiornamenti sulla descrizione del “ladro”, sono riusciti ad intercettare un uomo corrispondente alla segnalazione mentreva di allontanarsi velocemente dal luogo con il cassetto deldisottobraccio. Fermato dall’ equipaggio, l’uomo, sprovvisto di documenti, dopo aver dichiarato le proprie generalita’ e’ stato fatto salire sull’autovettura di servizio e portato negli uffici di Polizia per gli ulteriori accertamenti. Identificato come un romano ...

