Spezia-Cagliari, la ricetta di Semplici: "Partita importantissima, ecco cosa servirà per battere i liguri" (Di venerdì 19 marzo 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Spezia-Cagliari.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Picco": dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro la Juventus, alle possibili scelte di formazione."È chiaro che si debba guardare anche i risultati altrui, ma noi facciamo la gara su noi stessi. Sotto questo aspetto i ragazzi sono carichi e pronti a fare una grande prestazione contro lo Spezia. Anche con la Juventus volevamo fare una Partita attendista, ma la gara ha mostrato una buona personalità. Siamo partiti bene, ma i pericoli sono nati dalla nostra fase di possesso: qualche palla persa ha poi indirizzato la ...

