Sondaggi elettorali EMG | il PD rimbalza e guadagna il 2 | 1% in una settimana

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si tratta probabilmente dell’effetto Letta. Dopo l’arrivo alla segreteria del PD di Enrico Letta in sostituzione di Zingaretti il suo partito sembra cominciare a riprendersi nelle intenzioni di voto, almeno secondo idi EMG. Certo, rimane a livelli bassissimi vista la sua storia, al 16,1%, ma registra un incremento del 2,1% rispetto alla scorsa, quando anche in concomitanza con l’approdo in cime al Movimento 5 Stelle dell’ex premier Conte molti elettori dell’area erano sembrati spostarsi dal PD al M5S. Non a caso questaquest’ultimo partito perde l’1,4%, scendendo al 20%. Rimane però al secondo posto, con quasi 4 punti in più rispetto all’alleato. Al primo posto vi è sempre la Lega, nonostante la perdita di mezzo punto. Cala infatti dal 22,5% al ...