Sky Rojo, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Sesso e adrenalina arrivano su Netflix con Sky Rojo, la nuova serie tv spagnola ideata dagli stessi creatori de La casa di carta, in streaming da oggi! Sky Rojo sbarca su Netflix a partire da oggi 19 marzo 2021: la nuova serie tv, disponibile in streaming è un concentrato di sesso e adrenalina, il piano dei protagonisti sembra essere solo quello di riuscire a sopravvivere, costi quel che costi. La prima stagione sarà composta da 8 episodi di circa mezz'ora. Chi amerà Sky Rojo? Sicuramente chi sta ancora aspettando con ansia i prossimi sviluppi de La casa di carta, perchè la nuova serie tv è ideata dagli stessi creatori ed è uno di quei progetti originali che facevano parte dell'accordo pluriennale, siglato nel 2018, da ...

