Serie B | Ascoli-Cremonese 0-0 | pareggio a reti bianche allo stadio Del Duca La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di sabato 20 marzo 2021)pareggiano 0-0 nell'anticipo del venerdì sera.VIDEOB, 30a giornata: il Monza in casa dell’ostico Venezia, il Lecce per stupireUna partita bloccata, con due squadre che hanno preferito studiarsi piuttosto che rischiare di scoprirsi, ma non sono riuscite mai a trovare lo spazio giusto per insaccare la palla in rete. Un punto che fa comodo allache rimane stabile al dodicesimo posto in, ma che serve poco all', che si trova invischiato nella lotta salvezza e attualmente occupa la diciassettesima piazza inche significherebbe playout. La salvezza dista al momento sei punti, ma il tempo stringe e serve una scossa immediata.Di seguito la.MC sportid="1" ...