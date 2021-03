Serie A 2020/2021, statistiche ventottesima giornata: incubo Parma per il Genoa (Di venerdì 19 marzo 2021) La 28° giornata di Serie A parte stasera alle 20,45 con la partita Parma-Genoa: i ducali si sono aggiudicati le ultime cinque gare contro i rossoblù in campionato, solo con il Bari tra il 1999 e il 2009 i gialloblù sono arrivati a quota sei nel torneo. Domani alle 15,00 il Crotone ospita il Bologna: nei cinque scontri diretti nella competizione non vi è stato nessun pareggio, due vittorie per gli squali e tre successi per i felsinei. Alle 18,00 lo Spezia riceve il Cagliari: gli aquilotti hanno trionfato in sette sfide su 14 contro i rossoblù tra Serie A, B e Coppa Italia (quattro pareggi e tre sconfitte). Alle 20,45 era in programma il match Inter-Sassuolo ma, come sappiamo, la Lega Serie A ha rinviato la partita dopo che l’ATS di Milano informata delle positività di de Vrij e Vecino ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) La 28°diA parte stasera alle 20,45 con la partita: i ducali si sono aggiudicati le ultime cinque gare contro i rossoblù in campionato, solo con il Bari tra il 1999 e il 2009 i gialloblù sono arrivati a quota sei nel torneo. Domani alle 15,00 il Crotone ospita il Bologna: nei cinque scontri diretti nella competizione non vi è stato nessun pareggio, due vittorie per gli squali e tre successi per i felsinei. Alle 18,00 lo Spezia riceve il Cagliari: gli aquilotti hanno trionfato in sette sfide su 14 contro i rossoblù traA, B e Coppa Italia (quattro pareggi e tre sconfitte). Alle 20,45 era in programma il match Inter-Sassuolo ma, come sappiamo, la LegaA ha rinviato la partita dopo che l’ATS di Milano informata delle positività di de Vrij e Vecino ...

