Scoperta una nuova variante francese: “sfugge” al tampone molecolare (Di venerdì 19 marzo 2021) . Otto pazienti di un ospedale francese sono stati contagiati da una nuova variante del coronavirus SARS-CoV-2 che non è stata rilevata dal tampone molecolare. La positività è emersa dal test sierologico e dall’analisi dei campioni estratti dal sistema respiratorio inferiore. Le autorità hanno intensificato restrizioni e vaccinazioni per scopo precauzionale. In Bretagna, una regione della Francia nord-occidentale, è stata identificata una nuova variante del coronavirus SARS-CoV-2 potenzialmente in grado di sfuggire al controllo del tampone oro-rinofaringeo, o meglio dell’esame di laboratorio PCR (reazione a catena della polimerasi) che viene effettuato sui campioni biologici prelevati. Se questo nuovo ceppo del patogeno pandemico – soprannominato ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) . Otto pazienti di un ospedalesono stati contagiati da unadel coronavirus SARS-CoV-2 che non è stata rilevata dal. La positività è emersa dal test sierologico e dall’analisi dei campioni estratti dal sistema respiratorio inferiore. Le autorità hanno intensificato restrizioni e vaccinazioni per scopo precauzionale. In Bretagna, una regione della Francia nord-occidentale, è stata identificata unadel coronavirus SARS-CoV-2 potenzialmente in grado di sfuggire al controllo deloro-rinofaringeo, o meglio dell’esame di laboratorio PCR (reazione a catena della polimerasi) che viene effettuato sui campioni biologici prelevati. Se questo nuovo ceppo del patogeno pandemico – soprannominato ...

Advertising

fanpage : Scoperta una #variante non rilevata dal tampone molecolare - fattoquotidiano : Coronavirus, scoperta una combinazione di mutazioni mai osservate prima - SkyTG24 : Israele, manoscritti biblici di duemila anni fa scoperti in una grotta. FOTO - RippahSS : @laylasouls @AnastasiaStr3al Ogni giorno sei una scoperta amore... fai pure sono tutto tuo - clevds : @bvrbharrys me lo chiedo anche io perché sei stata una scoperta fantastica -