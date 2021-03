Reddito di cittadinanza 2021: confermato il rifinanziamento nel Decreto Sostegni (Di venerdì 19 marzo 2021) Approvato anche il provvedimento circa il Reddito di cittadinanza 2021. Tra i vari provvedimenti stabiliti dal Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo e presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, rientrano importanti novità circa il Rdc. Con lo stanziamento dei 32 miliardi a disposizione di misure di sostegno di lavoratori, imprese e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, il nuovo Decreto apporta significativi cambiamenti riguardo non solo il Reddito di cittadinanza, ma anche il Reddito di emergenza, l’indennità di disoccupazione Naspi, il rinvio del blocco dei licenziamenti. Reddito di emergenza 2021: proroga di tre mesi nel ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Approvato anche il provvedimento circa ildi. Tra i vari provvedimenti stabiliti dal, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo e presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, rientrano importanti novità circa il Rdc. Con lo stanziamento dei 32 miliardi a disposizione di misure di sostegno di lavoratori, imprese e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, il nuovoapporta significativi cambiamenti riguardo non solo ildi, ma anche ildi emergenza, l’indennità di disoccupazione Naspi, il rinvio del blocco dei licenziamenti.di emergenza: proroga di tre mesi nel ...

lucatelese : Il governo Draghi mette un miliardo in più sul vituperato reddito di cittadinanza. Pensa tu. :-) - borghi_claudio : @ivantulipano @RiccardoLaudad1 Perchè buona parte di quegli scostamenti sono andati per la cassa integrazionie, red… - PagellaPolitica : Il contratto di quasi 3 mila navigator scade ad aprile, ma il governo vuole rinnovarlo fino a fine anno. In quanti… - patekph79252466 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia non vi vergognate Giorgia Meloni ti ho chiesto un aiuto e ti sei pianto perché da m… - goccedicristall : RT @lucatelese: Il governo Draghi mette un miliardo in più sul vituperato reddito di cittadinanza. Pensa tu. :-) -