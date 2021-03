Poste | Del Fante | “Possiamo essere tra primi 5 operatori sul mercato della vendita di luce e gas”

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –italiane potrebbe diventare uno deicinquenelitalianodie gas, secondo l’amministratore delegato Matteo Del. Con riferimento al lancio dell’offerta di energia a partire dal 2022, per entrare nel settore con la liberalizzazione del, l’AD ha detto: “Negli ultimi 4 anni ho imparato cheè una società molto bene organizzata e se non si programma, se non si fissano obiettivi, la macchina non reagisce. Gli obiettivi fissati sono obiettivi ragionevoli, raggiungibili, e siamo consapevoli che sono delle sfide ma se raggiungiamo gli obiettivi da zero potremmotra icinque...

"Sfrutteremo le competenze di cross - selling e up - selling nel segmento pagamenti e mobile", ha sottolineatoFante. Tra i segmenti chegià presidia ma dove si è prefissa una crescita ...