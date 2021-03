Pioli, lo sfogo col vice di Solskjaer e le scuse: 'Non capiterà più' (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche a un signore come Stefano Pioli può capitare di perdere la pazienza. Specie alla fine di un doppio confronto tesissimo come quello tra Milan e Manchester Utd, terminato con l'eliminazione del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche a un signore come Stefanopuò capitare di perdere la pazienza. Specie alla fine di un doppio confronto tesissimo come quello tra Milan e Manchester Utd, terminato con l'eliminazione del ...

Advertising

Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: #Pioli, lo sfogo col vice di Solskjaer dopo #MilanManchesterUtd e le scuse: 'Non capiterà più' - GIGGIONAPOLI : Ognuno ha lo stile che esprime #pioliprovinciale - sportli26181512 : Pioli, lo sfogo col vice di Solskjaer e le scuse: 'Non capiterà più': Pioli, lo sfogo col vice di Solskjaer e le sc… - Gazzetta_it : #Pioli, lo sfogo col vice di Solskjaer dopo #MilanManchesterUtd e le scuse: 'Non capiterà più' - calciomercatoit : #MilanManchesterUnited - #Pioli chiede scusa per la sfogo post gara: 'Non succederà più' -