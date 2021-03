Pasqua e Pasquetta 2021: si possono raggiungere le seconde case? Regole per Regioni e Comuni (Di venerdì 19 marzo 2021) Manca ancora qualche settimana a Pasqua, ma gli italiani sono già ben consapevoli che questa festività (come tutte d’altra parte) sarà diversa per via dell’emergenza Coronavirus. In un’Italia suddivisa in zone colorate, il Governo Draghi per Pasqua ha pensato di agire con un’ulteriore stretta per arginare la diffusione del virus ed evitare situazioni rischiose, che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. E’ così che sabato 3, domenica 4 (giorno di Pasqua) e lunedì 5 aprile tutto il Paese sarà in zona rossa, un po’ come era per accaduto a Natale. Attività chiuse e spostamenti limitati, una misura uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma cosa si può fare in quei giorni? Si possono raggiungere le seconde case? Leggi anche: Zona rossa, si può andare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Manca ancora qualche settimana a, ma gli italiani sono già ben consapevoli che questa festività (come tutte d’altra parte) sarà diversa per via dell’emergenza Coronavirus. In un’Italia suddivisa in zone colorate, il Governo Draghi perha pensato di agire con un’ulteriore stretta per arginare la diffusione del virus ed evitare situazioni rischiose, che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. E’ così che sabato 3, domenica 4 (giorno di) e lunedì 5 aprile tutto il Paese sarà in zona rossa, un po’ come era per accaduto a Natale. Attività chiuse e spostamenti limitati, una misura uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma cosa si può fare in quei giorni? Sile? Leggi anche: Zona rossa, si può andare ...

