Parma Genoa 1-2 LIVE | gran gol di Scamacca | doppietta per lui

(Di venerdì 19 marzo 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 8? Occasione Man – Colpo di testa dell’attaccante delche però non trova la porta. Prima buona azione dei ducali. 10? Occasione Man – Ancora l’attaccante rumeno pericoloso, stavolta con il mancino: buona sterzata in area ma conclusione debole, bloccata da Perin. 16? Gol Pellé –dissima rete del centravanti del: sponda di Kucka, controllo e rovesciata che supera impagabilmente ...

La partita traimportantissima in chiave salvezza viene sbloccata da Graziano Pellè . L'attaccante gialloblù raccoglie l'invito di Kucka e si esibisce in una splendida rovesciata battendo il portiere ...1 - 1 LIVE 16' Pellè (P), 50' Scamacca (G)(4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh. All. D'Aversa(3 - 5 - 2): Perin;...Prosegue la Serie A con gli incontri della 28a giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in ...Una rovesciata in piena area di rigore. È così che Graziano Pellé è tornato al gol in Serie A, siglando il vantaggio del Parma sul Genoa (1-0) ...