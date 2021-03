Pane e cioccolata: restaurato per i 100 anni Manfredi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 22 marzo Nino Manfredi avrebbe compiuto 100 anni. E in proprio nel giorno del compleanno la Cineteca di Bologna proporra? online sulla piattaforma ‘Il Cinema Ritrovato fuori sala’ il restauro di ‘Pane e cioccolata’. Da chi è realizzato il restaurodi “Pane e cioccolata”? Il restauro e? realizzato, in particolare, dalla Cineteca di Bologna, CSC-Cineteca Nazionale e Lucky Red nel laboratorio L’Immagine Ritrovata. Il film “Pane e cioccolata e? un film nel quale Nino Manfredi da? vita a veri e propri lampi chapliniani, capace di intrecciare diversi registri, vette di comicita? – da grande mattatore quale era, per non parlare del suo efficacissimo uso del dialetto ciociaro. Il successo “Un film particolarmente recepito ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 22 marzo Ninoavrebbe compiuto 100. E in proprio nel giorno del compleanno la Cineteca di Bologna proporra? online sulla piattaforma ‘Il Cinema Ritrovato fuori sala’ il restauro di ‘’. Da chi è realizzato il restaurodi “”? Il restauro e? realizzato, in particolare, dalla Cineteca di Bologna, CSC-Cineteca Nazionale e Lucky Red nel laboratorio L’Immagine Ritrovata. Il film “e? un film nel quale Ninoda? vita a veri e propri lampi chapliniani, capace di intrecciare diversi registri, vette di comicita? – da grande mattatore quale era, per non parlare del suo efficacissimo uso del dialetto ciociaro. Il successo “Un film particolarmente recepito ...

