No Tap, 67 condanne nel processo contro gli attivisti (Di venerdì 19 marzo 2021) BARI – “Noi non ci faremo abbattere da nessuno”. È il commento degli attivisti del movimento No Tap alle 67 sentenze di condanna (con pene comprese tra i tre anni e i tre mesi) emesse oggi dal tribunale monocratico di Lecce per i disordini compiuti tra il 2017 e il 2019 in occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione del gasdotto Tap a Melendugno, in provincia di Lecce. Novantadue gli imputati in tre procedimenti diversi accusati a vario titolo, di violenza privata, deturpamento, danneggiamento e manifestazione non autorizzata. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) BARI – “Noi non ci faremo abbattere da nessuno”. È il commento degli attivisti del movimento No Tap alle 67 sentenze di condanna (con pene comprese tra i tre anni e i tre mesi) emesse oggi dal tribunale monocratico di Lecce per i disordini compiuti tra il 2017 e il 2019 in occasione dell’avvio dei lavori per la realizzazione del gasdotto Tap a Melendugno, in provincia di Lecce. Novantadue gli imputati in tre procedimenti diversi accusati a vario titolo, di violenza privata, deturpamento, danneggiamento e manifestazione non autorizzata.

