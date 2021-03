"Naturalmente è tutto finto". Prego? La strepitosa gaffe della Palomeblli col suo inviato: veleno da "Striscia" | Video (Di venerdì 19 marzo 2021) Scivoloni, errori, sfondoni, gaffe e imbarazzo. C'è tutto questo in "Visti da voi", il consueto servizio di Striscia la Notizia sugli intoppi della settimana televisiva. L'ultimo appuntamento con la rubrica è stato proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 18 marzo, puntata condotta da Gerry Scotti e Francesca Manzini. E le risate sono assicurate. Si inizia con la strepitosa gaffe di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di Rete 4, in cui "rassicura i telespettatori sull'incolumità dell'inviato Federico Gatti", il suo inviato. Già, perché alle spalle del giornalista ecco sfrecciare degli autobus. E il punto è che la Palombelli non credeva al fatto che fossero vero: "Naturalmente è un chroma-key", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Scivoloni, errori, sfondoni,e imbarazzo. C'èquesto in "Visti da voi", il consueto servizio dila Notizia sugli intoppisettimana televisiva. L'ultimo appuntamento con la rubrica è stato proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 18 marzo, puntata condotta da Gerry Scotti e Francesca Manzini. E le risate sono assicurate. Si inizia con ladi Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di Rete 4, in cui "rassicura i telespettatori sull'incolumità dell'Federico Gatti", il suo. Già, perché alle spalle del giornalista ecco sfrecciare degli autobus. E il punto è che la Palombelli non credeva al fatto che fossero vero: "è un chroma-key", ...

