M5S | Saiello | “No ai fanghi nell’impianto compost di Marigliano | Regione riconsideri scelta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Ilaggio come superamento della strategia inceneritorista è una battaglia che, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti da anni. Una visione che deve però coniugarsi con una equa distribuzione degli impianti su un dato territorio. Oggi ho voluto interrogare in aula l’assessore regionale all’Ambiente sull’opportunità della previsione di un impianto diaggio nell’area del comune di, in località Boscofangone. Allaho chiesto di valutare talein considerazione dell’elevata presenza sul territorio di siti di trattamento. Così come ho chiesto di considerare che l’impianto in questione è previsto in un’area in cui sono state stoccate ecoballe per dieci anni e il cui suolo è in attesa del piano di ...