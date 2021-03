Lorenzo Musetti in semifinale all’Atp di Acapulco: montepremi, ranking e nuova classifica (Di venerdì 19 marzo 2021) Non dimenticherà facilmente questa settimana Lorenzo Musetti che, partito dalle qualificazioni, si è spinto fino in semifinale all’Atp 500 di Acapulco. Grazie a questo risultato, il tennista azzurro farà il suo ingresso in Top 100 per la prima volta in carriera, ritoccando il suo best ranking. Da lunedì 22 marzo, Musetti sarà almeno numero 94 del mondo. Qualora dovesse battere Tsitsipas entrerebbe addirittura tra i primi 80. In termini di montepremi, invece, il classe 2002 guadagnerà 47.000 euro, che si aggiungono a 180 punti Atp. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Non dimenticherà facilmente questa settimanache, partito dalle qualificazioni, si è spinto fino in500 di. Grazie a questo risultato, il tennista azzurro farà il suo ingresso in Top 100 per la prima volta in carriera, ritoccando il suo best. Da lunedì 22 marzo,sarà almeno numero 94 del mondo. Qualora dovesse battere Tsitsipas entrerebbe addirittura tra i primi 80. In termini di, invece, il classe 2002 guadagnerà 47.000 euro, che si aggiungono a 180 punti Atp. SportFace.

