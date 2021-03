LIVE Musetti-Dimitrov 6-4 2-1, ATP Acapulco in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel secondo set (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scappa via il rovescio senza rotazione di Dimitrov che soffre lo scambio lungo. 30-30 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI Dimitrov! Attacco debole di Musetti. 30-15 Gran lungolinea di rovescio dell’azzurro. 15-15 Scappa via la risposta del bulgaro. 0-15 Brutto rovescio in rete di Musetti in uscita dal servizio. 2-2 Recupera e risale ancora Dimitrov che vince il game con il diritto lungolinea. 40-30 Dimitrov attacca la rete dopo l’attacco con il diritto e chiude con la volée corta. 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurro. 15-30 Servizio e diritto lungolinea del bulgaro. 0-30 CHE PUNTO DI Musetti! Recupero sulla smorzata di Dimitrov ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Scappa via il rovescio senza rotazione diche soffre lo scambio lungo. 30-30 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI! Attacco debole di. 30-15 Gran lungolinea di rovescio del. 15-15 Scappa via la risposta del bulgaro. 0-15 Brutto rovescio in rete diin uscita dal servizio. 2-2 Recupera e risale ancorache vince il game con il diritto lungolinea. 40-30attacca la rete dopo l’attacco con il diritto e chiude con la volée corta. 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea del. 15-30 Servizio e diritto lungolinea del bulgaro. 0-30 CHE PUNTO DI! Recupero sulla smorzata di...

