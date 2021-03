LIVE – Biathlon | sprint femminile Ostersund 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lascritta della7.5di, valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2020/di. Comincia la settimana in Svezia e va in scena l’ultima prova su due poligoni della stagione. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di un buon risultato. La gara è in programma venerdì 19 marzo alle ore 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Eurosport_IT : VENERDÌ AL POLIGONO ?? A Östersund fa tappa la Coppa del Mondo di Biathlon: si parte con la sprint femminile e si p… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: la Single Mixed chiude la penultima tappa di Coppa del Mondo #14Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: la Single Mixed chiude la penultima tappa di Coppa del Mondo #14Marzo - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto in DIRETTA: Wierer mantiene l’Italia in seconda posizione insieme alla Fra… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 10.25 parte la Staffetta Mista, l’Italia punta decisa al podio #14Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon

OA Sport

Tiril Eckhoff si conferma ad altissimo livello nelle sprint di questa stagione nel. Per la norvegese è arrivata la nona vittoria di questo anno agonistico , il quinto ...di Eurosport, ...... Norvegia padrona: gli highlights 17 ORE FA Iscriviti per guardare Hai già un account? AccediPokljuka - 12,5km donne mass start Commento italiano - Versione integrale 12:29 - 14:00...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La coppa del mondo in bilico tra Bø e Lægreid - La classifica di Coppa del Mondo maschile - I convocati dell'Italia per ...Il biathlon oggi, venerdì 19 marzo, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Svezia: a Oestersund sta per scattare l'undicesima ed ultima tappa della stagione con una serie di gare che metterà ...