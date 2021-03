“La gente è stanca. Spero non scendano sulle strade”: Corona avverte a Dritto e Rovescio (Di venerdì 19 marzo 2021) La puntata di ieri di ‘Dritto e Rovescio’, programma del giovedì sera condotto da Paolo Del Debbio, ha avuto come ospite in collegamento a Mauro Corona. Tra i temi di cui s’è parlato non è mancato ovviamente quello sul piano vaccini europeo e sulle nuove chiusure imposte per fronteggiare l’emergenza in corso. E lo scrittore – ex presenza fissa di ‘Cartabianca’ – ha parlato insieme a Del Debbio delle chiusure imposte per limitare la diffusione del Coronavirus e ha ragionato su quale potrebbe essere la reazione delle persone qualora la situazione continuasse così, dopo un anno di zone rosse et similia. Corona, dal canto suo, teme che la situazione possa sfuggire di mano. Lo scrittore pensa che il tira e molla e le decisioni fatte durante l’anno ci abbiano portato a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) La puntata di ieri di ‘’, programma del giovedì sera condotto da Paolo Del Debbio, ha avuto come ospite in collegamento a Mauro. Tra i temi di cui s’è parlato non è mancato ovviamente quello sul piano vaccini europeo enuove chiusure imposte per fronteggiare l’emergenza in corso. E lo scrittore – ex presenza fissa di ‘Cartabianca’ – ha parlato insieme a Del Debbio delle chiusure imposte per limitare la diffusione delvirus e ha ragionato su quale potrebbe essere la reazione delle persone qualora la situazione continuasse così, dopo un anno di zone rosse et similia., dal canto suo, teme che la situazione possa sfuggire di mano. Lo scrittore pensa che il tira e molla e le decisioni fatte durante l’anno ci abbiano portato a ...

