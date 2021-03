Il coraggio e la memoria: Humanitas Gavazzeni ricorda le vittime di coronavirus (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bergamo è stata l’avamposto mondiale della guerra al virus, l’Italia intera ha acquisito consapevolezza e ha sofferto con noi, il mondo ha imparato dalla dignità, dal pragmatismo e determinazione con cui la comunità bergamasca ha reagito e si è organizzata per non essere sopraffatta. Restando unita, con i suoi ospedali e grazie a persone indomite, ha trovato soluzioni nuove, come le prime strutture alberghiere per accogliere i pazienti in dimissione, un’esperienza che è stata d’esempio per tutto il Paese, o l’Emergency Center, costruito in tempo record per potenziare la medicina d’Urgenza sul territorio”. Il Presidente di Humanitas Gianfelice Rocca in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, che fa tappa in Humanitas Gavazzeni, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bergamo è stata l’avamposto mondiale della guerra al virus, l’Italia intera ha acquisito consapevolezza e ha sofferto con noi, il mondo ha imparato dalla dignità, dal pragmatismo e determinazione con cui la comunità bergamasca ha reagito e si è organizzata per non essere sopraffatta. Restando unita, con i suoi ospedali e grazie a persone indomite, ha trovato soluzioni nuove, come le prime strutture alberghiere per accogliere i pazienti in dimissione, un’esperienza che è stata d’esempio per tutto il Paese, o l’Emergency Center, costruito in tempo record per potenziare la medicina d’Urgenza sul territorio”. Il Presidente diGianfelice Rocca in occasione della Giornata nazionale indelledell’epidemia di, che fa tappa in, ...

Advertising

crocerossa : “Oggi commemoriamo oltre centomila vittime, ma celebriamo anche il coraggio di chi continua a essere in prima linea… - RengaOfficial : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del Covid, perché esattamente un anno fa, il 18 marz… - FedericoDinca : Il #18marzo è la data in cui onoreremo ogni anno il ricordo delle vittime covid. Giorno simbolo di dolore e di sper… - OnlyPopPlease1 : Grazie del tuo coraggio #DonPeppeDiana ??#memoria - Naty88832250 : RT @RengaOfficial: Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del Covid, perché esattamente un anno fa, il 18 marzo 202… -