Ultime Notizie dalla rete : contagi tornano I contagi tornano a crescere, le vaccinazioni vanno a rilento e la Svizzera ferma la riaperture La situazione è drammatica: il governo svizzero ha deciso di rimandare il previsto allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, dato il brusco aumento dei contagi e il ritmo ancora insufficiente delle vaccinazioni. Berna segue in questo modo l'esempio di Germania e Francia, alle prese con un tasso di infezioni crescente dovuto alle varianti più ...

Tornano in presenza alcune scuole Umbria Tornano in presenza le lezioni in alcune scuole dell'Umbria. Lo prevede una nuova ordinanza della ...e le lezioni delle primarie nei comuni dei distretti sanitari la cui media territoriale di contagi ...

Asse Merkel-Draghi sul vaccino russo Sputnik: intesa nell'Ue o avanti da soli la crescita esponenziale dei contagi è già iniziata, e adesso «si dovrà ricorrere» al cosiddetto «freno di emergenza», tornando indietro sulle aperture avviate nei giorni scorsi ...

