Genoa | Scamacca entra e ribalta il match Al Parma non basta una magia di Pellé

ParmaDaily : Parma – Genoa 1-2: una rovesciata meravigliosa di Pellè illude i crociati ma decide Scamacca - Mediagol : #SerieA, #Parma-#Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata - marchese_il : RT @calciomercatoit: ?? #SerieA | #ParmaGenoa 1-2: decide la doppietta di #Scamacca! - sportal_it : Il Genoa vince in rimonta, Scamacca inguaia il Parma - ferraiolia : RT @pisto_gol: Par-Gen 1:2 Sotto 1:0 per la rovesciata capolavoro di Pellè, il Genoa di Ballardini svolta con l’ingresso di Pjaca e Scamacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Scamacca

Calcio News 24

Commenta per primo Parma -1 - 2 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 16' p.t. Pellè (P), 6' s.t. e 25' s.t.(G) Assist: 16' p.t. Kucka (P), 6' s.t. Zappacosta (G) Parma (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Bani (26' s.t. ...Commenta per primo Parma -1 - 2 Sepe 5,5: sul primo gol non esce in area piccola e sul secondo non riesce ad arrivare sul tiro diConti 6: buona partita sulla destra, contiene le incursioni di Czyborra e prova a ...Prosegue la Serie A con gli incontri della 28a giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la classifica. Politica news: tutta ...Il Genoa in rimonta grazie alla doppietta del ritrovato Gianluca Scamacca si allontana quasi definitivamente dalla zona calde della classifica. Vi rimane, invece, il Parma che era passato in vantaggio ...