Draghi si vaccinerà probabilmente con AstraZeneca

(Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre il Governo si prepara ad una campagna di sensibilizzazione con il nome di “Io mi vaccino perché…”, che avrà come promotori volti noti dello spettacolo tra cui Valentina Vezzali e Francesco Totti, a Palazzo Chigi corrono voci di corridoio circa una possibile vaccinazione die Speranza con, per dare l’esempio al popolo italiano. A seguire anche gli altri ministri. Soltanto ieri Giovanni Toti aveva suggerito al premier di “dare l’esempio” e vaccinarsi, compiendo un “atto di responsabilità“. Adesso questa prospettiva potrebbe concretizzarsi, arrivando a non essere più solo una ipotesi ma una concreta realtà. Attendiamo ulteriori risvolti in merito, ma pare che nelle prossime oresarebbe intenzionato a parlare alla nazione. L'articolo proviene da Quotidianpost.