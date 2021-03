Dl Sostegni | oggi in Cdm atteso via libera al decreto da 32 miliardi

Advertising

lucianonobili : Al tavolo di maggioranza @ItaliaViva ha chiesto un intervento a favore del settore del #trasportoaereo nel decreto… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19marzo: il #Decreto sostegni coprirà al massimo il 5% delle perdi… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Cartelle esattoriali congelate fino al primo maggio: il decreto Sostegni atteso oggi in consiglio dei m… - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica #DecretoSostegni #Ristori Decreto Sostegni, ristori entro aprile: atteso per oggi l’ok del C… - MaricaGusmitta : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni oggi

... Elena Bonetti , prospetta un bonus baby sitter anche per chi lavora in smart working, adil ... Leggi Anche Decretoverso il cdm, cinque fasce per gli aiuti: il 60% della perdita di un ...Il decreto(ex ristori 5) finalmente è pronto. Eil consiglio dei ministri dovrebbe approvarlo. Ma resta lo scoglio della cancellazione delle cartelle esattoriali, che divide la maggioranza Draghi. ...Il Consiglio dei Ministri darà il via libera una volta sciolti gli ultimi nodi su blocco dei licenziamenti e cartelle: 3700 per ogni attività entro fine aprile ...Per i navigator la proroga del contratto arriva fino a fine anno con il decreto Sostegni atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Si va oltre la scadenza del 30 aprile 2021.