Dl sostegni | fonti | ' Pd molto soddisfatto'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Siamosoddisfatti". Cosìdi governo dem all'Adnkronos sul dlappena approvato in Cdm.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto. L'incontro è slittato dalle 15.30 alle 18.30 a causa delle tensioni sul condono fiscale : ... secondo quanto riferito daministeriali ...Iv oggi hanno anticipato alcuni punti. Intanto le emergenze del paese, a partire dall'urgenza del piano vaccini e del dl. Il tutto inquadrato in un cambio di passo - e anche di ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti". Così fonti di governo dem all'Adnkronos sul dl Sostegni appena approvato in Cdm.il nodo politico Nella nuova bozza del decreto Sostegni che doveva approdare in Consiglio restava confermata l'ipotesi circolata dello stralcio delle cartelle esattoriali pre-2015 fino a 5mila euro.