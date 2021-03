Dieci regioni ancora ad alto rischio contagio. Preoccupano Campania, Piemonte e Friuli. Iss: Servono rigorose misure di mitigazione nazionali (Di venerdì 19 marzo 2021) Dieci regioni, pari allo stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di rischio alto. Le altre 11 regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato, di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Ad evidenziarlo è il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Sedici tra regioni e Province autonome hanno, infatti, un indice Rt puntuale ancora maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Campania) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,5 compatibile con uno scenario di tipo 4, e due (Piemonte e Friuli Venezia Giulia) hanno un Rt con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021), pari allo stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di. Le altre 11e Province autonome hanno una classificazione dimoderato, di cui sette ad alta probabilità di progressione anelle prossime settimane. Ad evidenziarlo è il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Sedici trae Province autonome hanno, infatti, un indice Rt puntualemaggiore di uno. Tra queste, una Regione () ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,5 compatibile con uno scenario di tipo 4, e due (Venezia Giulia) hanno un Rt con il ...

