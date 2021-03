Crotone Bologna | i convocati di Mihajlovic | out Santander

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Prvnceeeee : RT @DiMarzio: #SerieA, #Bologna | Parla Mihajlovic in vista della sfida di Crotone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Contro il Crotone sarà una battaglia, è una squadra di tutto rispetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Contro il Crotone sarà una battaglia, è una squadra di tutto rispetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Contro il Crotone sarà una battaglia, è una squadra di tutto rispetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Bologna

Sinisa Mihajlovic ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il: la lista dei ...Ilè messo come ildi due anni fa, perciò dovremo fare attenzione".L'allenatore del Crotone, Serse Cosmi ha parlato alla vigilia del match contro il Bologna: "Io credo che farci influenzare sarebbe un errore imperdonabile ...Sono 23 i giocatori del Crotone convocati dal tecnico Serse Cosmi per la gara di domani pomeriggio in programma allo Scida contro il Bologna. Non fara' ...