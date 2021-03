Campagna vaccinale, stop and go: Governo prepara lo sprint (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell‘EMA nella giornata di ieri, da oggi in Italia ripartono le vaccinazioni con AstraZeneca, definito un vaccino “efficace e sicuro”. Certo, bisognerà fare i conti con l’impatto dello “stop and go” su una fetta di popolazione che potrebbe essere ormai scoraggiata dalla sospensione seppur temporanea. “I benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri, ha detto la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino. Tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità”, ha spiegato, aggiungendo che “lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più” riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca”. L’obiettivo del Governo, intanto, è accelerare come ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo il via libera dell‘EMA nella giornata di ieri, da oggi in Italia ripartono le vaccinazioni con AstraZeneca, definito un vaccino “efficace e sicuro”. Certo, bisognerà fare i conti con l’impatto dello “and go” su una fetta di popolazione che potrebbe essere ormai scoraggiata dalla sospensione seppur temporanea. “I benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri, ha detto la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino. Tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità”, ha spiegato, aggiungendo che “lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più” riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca”. L’obiettivo del, intanto, è accelerare come ha ...

