C0C | arriva a Milano il festival musicale in streaming

Già il nome, C0C, dovrebbe far comprendere molto. Fra le due consonanti, spunta infatti, uno zero. Un numero che non aggiunge niente, ma che dice tutto. L'assenza della musica, dell'arte durante tutta la pandemia, è simboleggiata da, appunto, zero. Di cosa tratta il festival musicale C0C? La collaborazione nasce da Stone Island e C2C festival. Lo scorso anno, è stato lanciato il progetto Stone Island Sound. Esso riproduceva, di fatto, suoni della natura che andavano ad enfatizzare i luoghi, mischiandosi al suono mondiale. Un modo per combattere il brutto momento che stiamo vivendo. Infatti, il settore della musica, come quello dell'arte hanno subito un tracollo importante durante le chiusure e le aperture e, poi, nuovamente chiusure. Sabato 20 marzo, prenderà forma il festival musicale C0C.

