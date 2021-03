Borse, le "quattro streghe" e Fed piegano i listini. A Wall Street giù le banche (Di venerdì 19 marzo 2021) Piazza Affari chiude a -0,66%, ma da inizio marzo è +6%. La banca centrale Usa stringe sui requisiti di capitale per le banche. Le scadenze tecniche su indici e azioni muovono i listini Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Piazza Affari chiude a -0,66%, ma da inizio marzo è +6%. La banca centrale Usa stringe sui requisiti di capitale per le. Le scadenze tecniche su indici e azioni muovono i

Ultime Notizie dalla rete : Borse quattro Chiusura negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee Le borse del Vecchio Continente si sono comunque riprese dai minimi di seduta, in concomitanza con ... con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,66%, interrompendo la serie di quattro rialzi ...

Borse in rosso nel giorno delle quattro streghe ma Enel vola I nuovi lockdown in Europa e la volatilità di Wall Street, nel giorno delle quattro streghe, contribuiscono al calo dei listini continentali che chiudono l'ultimo giorno della settimana in rosso. Piazza Affari è la migliore e limita i danni allo 0,66%, fermandosi a 24.199 ...

Borse in rosso, a Wall Street banche sotto pressione dopo decisione Fed Il Sole 24 ORE IED: Se la bellezza è anche questione di...tatto Una collezione sinestesica che associa profumi a colori. Proposte al di là della rigida distinzione fra i sessi. Accessori che celebrano l’unione delle culture e altri per ogni età, dall’anima giocosa ...

Borsa: Milano chiude in calo, giù Tim su impasse Rete Unica MILANO, 19 MAR - Chiusura di settimana in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,66% a 24.199 punti). Una seduta debole che ha interessato tutti i listini, nella giornata delle quattro streghe, caratteri ...

