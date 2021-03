Biathlon | Lukas Hofer | “La prestazione più performante della mia carriera”

(Di venerdì 19 marzo 2021)centra il successo nella 10 km sprint maschile di Oestersund, in Svezia, valida per l’ultima tappaCoppa del Mondo di: l’azzurro per la seconda volta insale sul gradino più alto del podio in una gara individuale nel circuito maggiore. Questa l’analisi a caldo dia fine gara ai microfoniFISI: “E’ stata una vittoria un po’ inaspettata, dopo aver visto la gara femminile avevo capito che sarebbe stata una gara molto veloce, dove occorreva lavorare pulito al poligono“. Con l’andare dei chilometri la situazione è andata migliorando: “Alla fine sono riuscito a fare una gran bella gara, nonostante fossi un po’ bloccato sugli sci nel primo giro. Dopo il poligono a terra ho sentito le gambe girare molto ...

Coninews : S-T-R-E-P-I-T-O-S-I ?????? A Nove Mesto, con una prova da urlo, Lisa #Vittozzi, Dorothea #Wierer, Dominik #Windisch… - LucaCico80 : - RadioSportiva : #Biathlon, impresa di Lukas #Hofer che torna a vincere in Coppa del Mondo dopo 7 anni - Sport_Fair : Una vittoria attesa 7 anni per #Hofer Il #biathlon italiano torna a fare la voce grossa Grande Lukas… - Luca_Monta_ : RT @vitasportivait: ???? #Biathlon | #OST21 ???? SUPER LUKIII ???? Lukas #Hofer ???? vince la sprint di Ostersund davanti all'idolo di casa Samue… -

I francesi Sebastien Desthieux e Quentin Fillon Maillet si sono invece classificati quarto e quinto, anch'essi a distanza siderale daHofer . Discreta anche la prestazione di Dominik Windisch , ......più gioie all'Italia delin Coppa del Mondo e il fatto continua a confermarsi. Dopo il podio di stamattina di Dorothea Wierer arriva un risultato ancora più importante, la vittoria di...Lukas Hofer centra il successo nella 10 km sprint maschile di Oestersund, in Svezia, valida per l'ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon: l'azzurro per la seconda volta in carriera sale sul gr ...“E’ la mia seconda vittoria della carriera, sono passati sette anni dalla prima volta ma in tutto questo ho sempre lavorato per migliorare e arrivare al punto in cui sono adesso, credo di avere realiz ...