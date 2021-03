ATTENTI AL FINTO MESSAGGIO EMAIL INTESA SANPAOLO | HAI UN NUOVO AVVISO

(Di venerdì 19 marzo 2021) In queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad unacon oggetto : HAI UN. Mittente non reale attribuito alla banca. Si tratta di phishing ed è importante non cliccare sul link “LOGIN PAGE” che vi porterebbe ad inserire i vostri dati in unsito della banca. Eliminare subito la. Ecco il testo completo : ———————– Gentile Cliente,sta adeguando i propri sistemi di sicurezza secondo le indicazioni del Per continuare ad operare sui canali digitali diè necessario effettuare un aggiornamento obbligatorio del proprio profilo. Ecco cosa devi fare per aggiornare il tuo profilo: Confermare immediatamente le informazioni rilasciate sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ATTENTI FINTO

Bsnews.it

Attenzione al messaggio che sta circolando in rete e tramite Whatsapp sulla campagna vaccinale della Regione: è una fake news e la programmazione indicata nella tabella - secondo cui, ad esempio, il ...Stando a Threatpost , i ricercatori di Kaspersky hanno individuato una nuova potenziale minaccia in unAd Blocker chiamato " AdShield Pro ", il quale appare e si comporta come la versione Windows di AdShield, oltre a proporsi come un servizio OpenDNS . Il suo comportamento non è dissimile dal ..."Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero - si legge - Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmen ...Questo è bastato per mettere sull’attenti insegnanti locali ... difficile capire dal filmato che fossero finte, perché sprovviste del consueto tappino rosso per distinguerle da quelle vere. Partita ...