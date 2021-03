Astrazeneca, Locatelli (Css): “Chi rinuncia sarà ricontattato per un altro vaccino, ma in una fase successiva” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Chi rifiuta la vaccinazione con Astrazeneca sarà ricontattato per un’altra tipologia di vaccino“, ma soltanto “successivamente nel tempo“. A chiarirlo è stato il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa al Ministero della Salute con la quale è stato ufficialmente revocato il divieto di somministrare il vaccino Astrazeneca in Italia, dopo il parere positivo dell’Ema. Locatelli ha ricordato come siano “state date ad oggi indicazioni per un uso preferenziale dei vaccini a mRna per gli over-80, personale sanitario o Rsa e soggetti estremamente vulnerabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Chi rifiuta la vaccinazione conper un’altra tipologia di“, ma soltanto “mente nel tempo“. A chiarirlo è stato il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco, nel corso della conferenza stampa al Ministero della Salute con la quale è stato ufficialmente revocato il divieto di somministrare ilin Italia, dopo il parere positivo dell’Ema.ha ricordato come siano “state date ad oggi indicazioni per un uso preferenziale dei vaccini a mRna per gli over-80, personale sanitario o Rsa e soggetti estremamente vulnerabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

