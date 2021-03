AstraZeneca | le conseguenze dello stop sono incalcolabili | a cos’è servito?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) La sospensione temporanea del vaccinoin Europa ha sollevato non poche riflessioni e emozioni in questi giorni. Abbiamo letto un po’ di tutto sui giornali. Pochi giorni fa, La Repubblica dedicava un titolone in prima pagina “Paura in Europa,” mentre Barbara Spinelli, qui sul Fatto Quotidiano, attaccava gli scienziati dicendo che la loro “fiducia nel vaccinoè semireligiosa”. Simona Riussi, moglie di Sandro Tognatti, il professore morto nei giorni scorsi qualche ora dopo aver ricevuto il vaccino, non è d’accordo: “Nonun medico: è solo un comportamento che ritengo giusto a prescindere dalla tragedia di mio marito. Mi sembra l’unico modo per vincere il Covid”. Fatemi un favore: ogni qualvolta avete bisogno di informarvi su una seria questione che riguarda la salute pubblica, ...