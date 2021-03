Amici, Maria “scippo” alla Rai: nel suo talent arriva lui: nome bomba (Di venerdì 19 marzo 2021) Recentemente si sta parlando di un possibile ritorno di Stefano De Martino nel noto talent ‘Amici di Maria De Filippi’. Fu proprio la De Filippi a credere sin da subito in lui e nelle sue potenzialità. Per Stefano, ‘Amici‘ è stato infatti un ottimo trampolino di lancio, che gli ha dato la possibilità di crescere umanamente e professionalmente. Dalla sua esperienza nel programma, la sua carriera è stata infatti sempre in ascesa e, recentemente, il ballerino ha anche vestito i panni di conduttore nello show ‘Stasera tutto è possibile‘ trasmesso su Rai 2. A quanto pare, De Martino dovrebbe ora ritornare nello studio televisivo che l’ha reso celebre. Sarà vero? Stefano De Martino ritorna ad ‘Amici’: le indiscrezioni Recentemente, alcune voci hanno dichiarato che ci ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Recentemente si sta parlando di un possibile ritorno di Stefano De Martino nel notodiDe Filippi’. Fu proprio la De Filippi a credere sin da subito in lui e nelle sue potenzialità. Per Stefano, ‘‘ è stato infatti un ottimo trampolino di lancio, che gli ha dato la possibilità di crescere umanamente e professionalmente. Dsua esperienza nel programma, la sua carriera è stata infatti sempre in ascesa e, recentemente, il ballerino ha anche vestito i panni di conduttore nello show ‘Stasera tutto è possibile‘ trasmesso su Rai 2. A quanto pare, De Martino dovrebbe ora ritornare nello studio televisivo che l’ha reso celebre. Sarà vero? Stefano De Martino ritorna ad ‘’: le indiscrezioni Recentemente, alcune voci hanno dichiarato che ci ...

