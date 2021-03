Zeppole gratis per la festa del papà grazie a Purosud (Di giovedì 18 marzo 2021) Purosud avvicina le famiglie di Roma in lockdown Parte l’iniziativa di solidarietà che regala due Zeppole di San Giuseppe da degustare in famiglia o inviare ai genitori soli durante la quarantena, per dire anche a distanza: “Ti penso, tanti auguri papà!” Mai come in questo periodo le opportunità per trascorrere dei momenti di convivialità e gioia in famiglia sono preziose. In occasione della festa del papà, Purosud ha deciso di mettersi a disposizione e sostenere i romani alle prese con le nuove chiusure attraverso l’iniziativa Zeppole gratis, in asporto e in delivery. L’idea solidale nasceper supportare la collettività e regalare momenti di conforto a chi si ritrova ad affrontare chiusure e distanze forzate in una contingenza sociale davvero ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021)avvicina le famiglie di Roma in lockdown Parte l’iniziativa di solidarietà che regala duedi San Giuseppe da degustare in famiglia o inviare ai genitori soli durante la quarantena, per dire anche a distanza: “Ti penso, tanti auguri!” Mai come in questo periodo le opportunità per trascorrere dei momenti di convivialità e gioia in famiglia sono preziose. In occasione delladelha deciso di mettersi a disposizione e sostenere i romani alle prese con le nuove chiusure attraverso l’iniziativa, in asporto e in delivery. L’idea solidale nasceper supportare la collettività e regalare momenti di conforto a chi si ritrova ad affrontare chiusure e distanze forzate in una contingenza sociale davvero ...

