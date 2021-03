Variante inglese Covid in un gatto: primo caso in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) primo caso in Italia di Variante inglese del Covid identificata in un gatto. I laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) hanno identificato il primo caso di Variante inglese di Sars -CoV-2 (lineage B.1.1.7) in un gatto maschio castrato di razza europea. E’ la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di un gatto di otto anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori nel gatto sono comparsi una decina di giorni dopo l’insorgenza della malattia e dall’isolamento domiciliare dei suoi conviventi. Il gatto, come i suoi proprietari, ora sono in via ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021)indidelidentificata in un. I laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) hanno identificato ildidi Sars -CoV-2 (lineage B.1.1.7) in unmaschio castrato di razza europea. E’ la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di undi otto anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori nelsono comparsi una decina di giorni dopo l’insorgenza della malattia e dall’isolamento domiciliare dei suoi conviventi. Il, come i suoi proprietari, ora sono in via ...

