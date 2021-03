Uomini e Donne, perché oggi 18 marzo 2021 non va in onda: la scelta di Maria De Filippi (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5, oggi giovedì 18 marzo non andrà in onda. Non verrà trasmessa la puntata, una decisione presa da Mediaset per ricordare tutte le vittime del Coronavirus. perché Uomini e Donne oggi 18 marzo non va in onda oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia del Coronavirus e Maria De Filippi ha deciso di sospendere le puntate di Uomini e Donne e quelle del day time di Amici. Mediaset, tra l’altro, nell’arco della giornata manderà in onda un contenuto video di 30 secondi “La memoria non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021), il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5,giovedì 18non andrà in. Non verrà trasmessa la puntata, una decisione presa da Mediaset per ricordare tutte le vittime del Coronavirus.18non va insi celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia del Coronavirus eDeha deciso di sospendere le puntate die quelle del day time di Amici. Mediaset, tra l’altro, nell’arco della giornata manderà inun contenuto video di 30 secondi “La memoria non si ...

