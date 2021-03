Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 07:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 18 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid a Bergamo alle 11 la deposizione di una corona di fiori al cimitero monumentale e poi l’inaugurazione del Bosco della memoria ieri e altri 430 di morti per un totale di oltre 103400 i paesi ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia e coesione ha detto ieri Mattarella nel 160o anniversario dell’Unità d’Italia da oggi stretta della Sardegna sulle seconde case si entra solo per comprovate esigenze con vaccinazione negatività atteso oggi le aver detto delle ma sulla sicurezza del vaccino astrazeneca le ho messe da parte sua raccomanda di continuare ad uso lui non rompe Anzi preparo intanto no altrettanto l’export dei vaccini verso il Regno Unito e si presenta il pass covid i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale giovedì 18 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid a Bergamo alle 11 la deposizione di una corona di fiori al cimitero monumentale e poi l’inaugurazione del Bosco della memoria ieri e altri 430 di morti per un totale di oltre 103400 i paesi ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia e coesione ha detto ieri Mattarella nel 160o anniversario dell’Unità d’Italia da oggi stretta della Sardegna sulle seconde case si entra solo per comprovate esigenze con vaccinazione negatività atteso oggi le aver detto delle ma sulla sicurezza del vaccino astrazeneca le ho messe da parte sua raccomanda di continuare ad uso lui non rompe Anzi preparo intanto no altrettanto l’export dei vaccini verso il Regno Unito e si presenta il pass covid i ...

Advertising

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Sono 369.084 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 369.379… - fanpage : In prima linea per combattere il Covid19: i nostri medici sono candidati al Premio #Nobel per la Pace - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Campania passa da zona bordeaux a zona porpora. - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Covid19, tutti gli aggiornamenti di oggi #18marzo -