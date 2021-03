Traffico Roma del 18-03-2021 ore 14:30 (Di giovedì 18 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi valori di Traffico decisamente bassi quelli registrati in queste ore grazie anche alle restrizioni sugli spostamenti varate per far fronte all’emergenza ad andare in corso nessun problema sul Raccordo Anulare stessa situazione sulle principali vie consolari per queste fa eccezione la Casilina dove ci sono cose nelle due direzioni tra Grotte celoni la Giustiniana si tratta di lavori che comportano il transito su carreggiata ridotta sulla tangenziale per Traffico intenso code tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la Roma L’Aquila in direzione quindi di San Giovanni disagi lungo via di Acqua Bullicante dove per lavori È stato disposto il transito a senso unico alternato tra Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabili ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi valori didecisamente bassi quelli registrati in queste ore grazie anche alle restrizioni sugli spostamenti varate per far fronte all’emergenza ad andare in corso nessun problema sul Raccordo Anulare stessa situazione sulle principali vie consolari per queste fa eccezione la Casilina dove ci sono cose nelle due direzioni tra Grotte celoni la Giustiniana si tratta di lavori che comportano il transito su carreggiata ridotta sulla tangenziale perintenso code tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in direzione quindi di San Giovanni disagi lungo via di Acqua Bullicante dove per lavori È stato disposto il transito a senso unico alternato tra Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabili ...

Advertising

guardiadelfaro : In giro per Roma (per lavoro): - Traffico solo la metà del solito, mi aspettavo più deserto - Alta percentuale di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-03-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - ignaziore : RT @marcofoti3: Il crescente fenomeno dello sprawl urbano dovuto al fenomeno della città diffusa ha prodotto una evoluzione esponenziale di… - marcofoti3 : Il crescente fenomeno dello sprawl urbano dovuto al fenomeno della città diffusa ha prodotto una evoluzione esponen… - muoversintoscan : ??? Traffico nuovamente regolare in #A1 tra #Aglio e #Barberino in direzione Roma #viabiliTOS -