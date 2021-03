Tecnologia 6G: cos’è e quali sono le differenze con il 5G (Di giovedì 18 marzo 2021) 6G (sesta generazione wireless) è il successore della Tecnologia cellulare 5G – le reti 6G saranno in grado di utilizzare frequenze più elevate rispetto alle reti 5G e fornire una capacità sostanzialmente più elevata e una latenza molto più bassa. Uno degli obiettivi dell’Internet 6G sarà quello di supportare comunicazioni con una latenza di un microsecondo, che sarebbe 1.000 volte più veloce – o 1/1000 della latenza – rispetto al throughput di un millisecondo. Il mercato della Tecnologia 6G dovrebbe facilitare grandi miglioramenti nelle aree di imaging, presence technology e location awareness. Lavorando in congiunzione con l’intelligenza artificiale (AI), l’infrastruttura computazionale del 6G sarà in grado di determinare autonomamente la posizione migliore per il calcolo; questo include le decisioni sull’archiviazione dei dati, l’elaborazione ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) 6G (sesta generazione wireless) è il successore dellacellulare 5G – le reti 6G saranno in grado di utilizzare frequenze più elevate rispetto alle reti 5G e fornire una capacità sostanzialmente più elevata e una latenza molto più bassa. Uno degli obiettivi dell’Internet 6G sarà quello di supportare comunicazioni con una latenza di un microsecondo, che sarebbe 1.000 volte più veloce – o 1/1000 della latenza – rispetto al throughput di un millisecondo. Il mercato della6G dovrebbe facilitare grandi miglioramenti nelle aree di imaging, presence technology e location awareness. Lavorando in congiunzione con l’intelligenza artificiale (AI), l’infrastruttura computazionale del 6G sarà in grado di determinare autonomamente la posizione migliore per il calcolo; questo include le decisioni sull’archiviazione dei dati, l’elaborazione ...

Advertising

donnadifiume : Ieri abbiamo imparato cos'è la tecnologia #6G. Oggi vediamo cosa sono le RETI NON TERRESTRI, che serviranno a suppo… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: OnlyFans, cos'è e come funziona il social dei contenuti a pagamento - SkyTG24 : OnlyFans, cos'è e come funziona il social dei contenuti a pagamento - m_mugnani : Arduino cos’è, come funziona e i progetti che puoi fare - pelias01 : Cos'è la #deeptech? La deep tech è un nuovo capitolo nella storia dell'innovazione, che riunisce #scienza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia cos’è Global Smalto Per Unghie Market 2021 | Opportunit di business, protagonisti, Prospettive del settore fino al 2030 - Genovagay Genova Gay